Il canterano - Lee Seung-Woo: la scommessa di Fusco

Dal Barcellona, ma a titolo definitivo: qualcosa non ha funzionato in Catalunya per Lee Seung-Woo, giocatore sudcoreano classe 1998 che i catalani presero addirittura nel 2010, ad appena 12 anni, sfidando i regolamenti della FIFA. Nella cantera blaugrana è diventato subito il "Messi coreano" ma in Prima Squadra non ci è mai arrivato: la speranza dell'Hellas è ovviamente ripetere quanto fatto qualche anno fa con Iturbe, rilanciato dopo un anno complicato al Porto. Quattro anni di contratto sono ovviamente una chiara testimonianza di fiducia nelle sue qualità.

Nome - Lee Seung-Woo

Trasferimento - Dal Barcellona all'Hellas Verona

Ruolo - Esterno d'attacco

Carriera - Notato dal Barcellona nel 2010 in un torneo giovanile, può essere inserito nella cantera solo nel 2016, perché il suo trasferimento viene ritenuto irregolare dalla FIFA per violazione dell'Articolo 19. Debutta il 23 febbraio dello stesso anno in UEFA Youth League con un gol al Midtjylland.

Valutazione - 200 mila euro

Dicono di lui - "E' sempre stato un nostro obiettivo e crediamo che sia pronto per la Serie A, è un giovane di talento e ha scelto il Verona. Abbiamo preso giocatori fermamente convinti di venire qua per mettersi a completa disposizione della nostra causa, la prerogativa è il gruppo". (Filippo Fusco, ds dell'Hellas Verona)