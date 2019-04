Il caos Roma e la necessità di chiarire il ruolo di Franco Baldini

© foto di Federico Gaetano

Ieri scrivevamo, dopo le parole di Totti del ruolo ancora indefinito di Francesco Totti nell' organigramma societario . "Non può essere solo Francesco", inteso come la necessità di stabilire ruoli, gerarchie e responsabilità. Una volta per tutte. L'organigramma ufficiale dell'AS Roma, in fondo, questo recita: James Pallotta come Presidente. Mauro Baldissoni come Vicepresidente Esecutivo. Guido Fienga come Amministratore Delegato. Una lunga lista di Consiglieri: Mauro Baldissoni, Charlotte Beers, Gianluca Cambareri, Richard D'Amore, Paul B. Edgerley, John Galantic, Stanley Phillip Gold, Mia Hamm, Cristina Mazzamauro, Benedetta Navarra, Cam Neely, Barry Sternlicht, Alba Tull. E Francesco Totti? E Franco Baldini? "Ha già bloccato Paulo Sousa". "Spinge per Maurizio Sarri". "Idea Luigi Di Biagio con Claudio Ranieri dt". Le ipotesi si sprecano e tutte, o quasi, hanno la sua firma come riportato da tutti i media. In fondo, anche ai tempi dell'arrivo di Monchi, si vide a Londra, all'Emirates Stadium, in tempi non sospetti proprio con l'ex e di nuovo ds del Siviglia e Pallotta per pianificare insieme il futuro. Ma che ruolo ha, Baldini, in questa Roma? Ha un ruolo forte, pare: da consigliere del Presidente ma anche con funzioni decisioniste. Però non ufficialmente. A distanza, per adesso, dalla sua Londra. E' anche questo che ieri Totti ha chiesto, in una direzione o in un'altra: che ci sia chiarezza sui ruoli. Il suo ma pure quello di Baldini. Che compare in ogni decisione della Roma, dal tecnico al mercato, dal ds a tutto ciò che riguarda la sfera tecnica. E' l'ora di ufficializzare e di ripartire, per Pallotta. Per evitare nuove commistioni e accavallamenti di potere.