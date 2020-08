Il capitano rossonero Bender verso Inter-Bayer: "Lukaku? Affrontiamo la squadra, non il singolo"

In conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l’Inter è intervenuto anche il capitano del Bayer Leverkusen Lars Bender: “Meglio affrontare un giocatore potente come Lukaku o attaccanti più piccoli? Non è questo il punto, dobbiamo giocare contro qualunque avversario. Dobbiamo affrontare la squadra, non il singolo giocatore. Ci aiutiamo sempre, ognuno di noi avrà il supporto dei compagni. Non si può parlare del singolo giocatore, dipenderà dalle situazioni”, ha assicurato.