Il capitano torna al gol. Hamsik, i rumor cinesi solo un ricordo

Fonte: Dall'inviato a Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il massimo goleador nella storia del Napoli, eppure non era ancora riuscito a segnare in questa stagione. Almeno fino a ieri sera, quando Marek Hamsik ha ritrovato il giusto feeling con il gol: corner calciato all'11' da Mertens, palla spizzata da Maksimovic col capitano pronto a ribadire in rete.

Una gioia doppia, quella provata dal numero 17, perché ha permesso al Napoli di affrontare in discesa la sfida contro la Stella Rossa. Una rete che allontana le nubi del passato, le critiche dei mancati gol segnati anche se è evidente la posizione più arretrata rispetto ai tempi che furono. Marekiaro gioca per la squadra ed è ciò che conta, al netto delle voci di mercato della scorsa estate con il trasferimento in Cina che sembrava una possibilità concreta. Invece per lo slovacco con la fascia al braccio esiste solo Napoli, la formazione che lo ha adottato nel 2007 e che vuole ora portare agli ottavi di Champions.