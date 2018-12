© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tris della Roma, in gol per la prima volta tra i professionisti il giovane Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso coglie ancora una volta la difesa ospite disattenta sul lancio da dietro, si beve in velocità Ferrari, frena e fa cadere il difensore, mette a sedere Consigli e con un pallonetto morbidissimo appoggia in fondo al sacco, dove né portiere né difensore possono in alcun modo arrivare.