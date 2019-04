Il caso che ha stancato e l'addio alle copertine: Icardi, è quasi normalità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi è sempre in prima pagina ma il campo, i gol, gli abbracci, hanno spostato l'attenzione. Dall'apertura, dalla copertina, Maurito è finito nel taglio basso o nella spalla. Un titolo piccolo, per ricordare a tutti che c'è, ma non più rumoroso come prima. "Inter e Icardi, secondo posto nel mirino", è il titolo di prima de Il Corriere dello Sport. "Carissimi nemici: Icardi-Perisic, la strana coppia", è quello della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. "Inter-Icardi, patto per l'Europa. Poi sarà divorzio", è quello di Tuttosport. L'argentino fa sempre notizia ma adesso gli spazi sono per altri. Normale e pure giusto così. Il caso non è rientrato perché, in fondo, deve ancora rinnovare e quando tornerà Lautaro Martinez, pare col Frosinone, c'è da capire che gerarchie sceglierà Luciano Spalletti. Wanda, Marotta, il tecnico, il 9. Protagonisti di una telenovela e sconfitti da questa. Però poi col Genoa c'è stato un nuovo inizio, che magari sarà una mini-serie prima di una fine scritta ma è già qualcosa. In fondo decide sempre il campo, anche se far rumore nelle aperture o rinchiudere quel che resta di un caso negli angoli.