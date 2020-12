Il caso dei due numeri 10 della Juventus, accomunati da un futuro incerto

Paulo Dybala il vaso di Pandora se l’è aperto da solo. È tornato al gol e anche a parlare, dicendo la sua sul rinnovo. Scelta strategica non felicissima: altre parole, quelle di Agnelli, l’hanno messo spalle al muro. Inchiodato alle sue responsabilità. Ma la Juventus, su questo fronte, non è in una situazione tanto migliore: il contratto del suo numero 10 scade tra diciotto mesi. E in una stagione e mezza ha conosciuto, a tratti quasi inseguito, il costante deprezzamento di un patrimonio. Economico e tecnico. Il prolungamento è un caso aperto: l’offerta c’è, ma l’agente non è stato chiamato. Chi dice la verità? Sta nel mezzo, perché alla Joya, evidentemente, l’offerta che c’è non basta. Vogliono andare avanti insieme, il calciatore e la Vecchia Signora. Se ne riparlerà. Intanto a gennaio potrebbe arrivare un altro centravanti.

Federico Bernardeschi è a un bivio. Il secondo, perché non molto tempo fa pregustava anche lui il 10 bianconero, che è stato di Platini, Del Piero e tanti altri grandissimi. L’aveva sulle spalle mentre l’argentino sembrava destinato a salutare Torino, poi Dybala è rimasto e sulla maglia c’è ancora il 33. L’ex Fiorentina, da lì in poi, ha faticato tanto e segnato pochissimo. In questa stagione è stato titolare tre volte su quindici: questo la dice lunga sul suo posto nella squadra e nelle gerarchie di Andrea Pirlo. Ragion per cui, a gennaio, i campioni d’Italia, oltre a cercare un nove, ragioneranno anche e soprattutto su di lui. La Juve di oggi, per un motivo o per l’altro, sembra davvero non essere una squadra per numeri dieci.