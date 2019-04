Il caso dell'anno e un finale scritto. Icardi, ex capitano in partenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato il caso dell'anno. Il rinnovo, la rottura, la panchina, la tribuna, l'infortunio. Wanda Nara, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Luciano Spalletti. Tutti co-protagonisti della telenovela Mauro Icardi, da capitano a numero nove ma senza la fascia. Doveva prolungare, voleva farlo ma alle sue cifre. L'Inter ha alzato il muro, la moglie, agente, consigliera, opinionista, ha alzato la voce. Icardi è rimasto in silenzio, Marotta no. Così l'argentino è finito fuori, decisione condivisa con Spalletti, mentre lo spogliatoio non ne gradiva atteggiamenti e comportamenti, gruppetto croato su tutti. Poi la cosa è stata ricucita e appianata, almeno all'interno dei novanta minuti di gioco e fuori dal campo ognuno per la sua strada. E per l'estate? Mauro Icardi ha una clausola da tre cifre valida per la prima quindicina di luglio che nessuno pagherà. Wanda Nara ha provato un abboccamento con il Real Madrid che però pare avere altre mire. In Inghilterra qualche sussurro, l'Atletico Madrid gradisce ma non alle cifre di Icardi. E dietro c'è sempre la Juventus, pronta alla zampata e all'offerta. La moglie, agente, però, dice che "il prossimo anno saremo qui". A Milano, ma per molti sarà solo perché quella è la sede ufficiale del mercato.