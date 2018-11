Il caso della settimana: Todibo, senza contratto da professionista

Jean-Clair Todibo è il nome della settimana. Uno dei casi che in alcune parti d'Europa possono accadere, sebbene in Italia succeda più spesso con giocatori del vivaio che non in prima squadra. Il difensore centrale del Tolosa non ha un contratto da professionista, quindi a fine stagione potrà svincolarsi, dietro il pagamento di un indennizzo per la formazione ai transalpini. Nel nostro calcio capita con i Primavera (e in generale con le squadre inglesi, che hanno la possibilità di offrire contratti anche ai minorenni) mentre Todibo rischia di essere un vero e proprio affare.

JUVE, NAPOLI E NON SOLO - La Juventus è stata la prima ad interessarsi della situazione di Todibo. Ma è il Napoli ad avere proposto un quinquennale a cifre importanti - un milione di euro annui a salire - anche grazie ai buoni rapporti con Bruno Satin, procuratore del calciatore. Su di lui continuano a informarsi anche le big d'Europa, come Bayern Monaco e Schalke, oltre all'Inter.

RISCHIO DI SMETTERE - A 9 anni, il 24 maggio del 2009, Todibo ha avuto un imprevisto. "Stavo andando a judo - ha spiegato a La Depeche - quando una macchina mi investì. Fu un grosso incidente, con fratture a entrambe le gambe fino alle caviglie. Ho ancora le cicatrici, ma è una vecchia storia".

UN'OFFERTA SENZA PRECEDENTI - Così sostiene il direttore generale del club, Jean-Francois Soucasse: "La situazione è relativamente semplice. Il club ha negoziato con il giocatore per settimane per il primo contratto da professionista. Abbiamo presentato una proposta di salario senza precedenti nella storia del club, molto sopra quelli di Issa Diop o Alban Lafont, per nominare solo due casi recenti. Ma all'inizio della settimana ci ha detto che non sa ancora in che direzione vuole che vada la sua carriera. Il nostro tecnico ha bisogno di giocatori coinvolti nella sfida per i prossimi match. Finché non avrà preso una decisione, rimarrà fuori".

NON ANDRA' MAI VIA A GENNAIO - A Tuttosport è stato il presidente Oliver Saldran a far capire come sia oramai un principio. "Non è una questione di soldi. A gennaio non andrà mai via, mai". Forse perché aver creduto in un giocatore così, dandogli la possibilità di esordire tra i professionisti senza un contratto con questo status, può rivelarsi un boomerang. Cosa che non è successa con Sidibé, altro giovanissimo che proprio ieri ha firmato il primo accordo da pro, dopo 3 partite, diversamente da Todibo.