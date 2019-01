Il caso e il caso. Icardi, il rinnovo, e il gol che manca da troppo tempo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultimo gol di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter, in Serie A, risale allo scorso 15 dicembre. Non è andato in gol contro il Chievo Verona, contro il Napoli, contro l'Empoli, contro il Sassuolo e oggi contro il Torino. Più o meno, caso o casualità, da quanto è scoppiato il tormentone sul rinnovo. Certo, l'Inter è sulle gambe e Maurito ha bisogno di rifornimenti pesanti e importanti. Coi neroverdi di De Zerbi non c'era riuscito nessuno, non lo ha fatto stavolta Lautaro Martinez e il 3-5-2 sperimentale, e fallimentare, di Luciano Spalletti. Quel che vien da pensare, adesso, è che sia Wanda Nara che la società debbano sedersi al più presto attorno a un tavolo. La situazione non sta giovando a nessuno e forse, per inconscio più che per reali effetti, il rendimento di Icardi ne sta risentendo. Rinnovo, come pare, o addio, come non sembra, l'Inter dovrebbe porre fine alla telenovela. Lo stesso vale per la compagna e manager del giocatore. Affinché ogni singola energia del nove sia rivolta al campo perché, caso o no, da quando la telenovela è sui giornali, il gol in Serie A latita.