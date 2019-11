Il caso Ibra, il Milan, la MLS e il chiarimento della Lega americana

© foto di Alberto Mariani

Non può essere banale il presente e il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Anche a trentotto anni, quando la carriera di molti è sul Sunset Boulevard o con le scarpette al chiodo. A discutere il video di ieri del numero uno della MLS, Don Garber, che ha testualmente detto "a 38 years old guy who is now been rectruited my AC Milan" in un'intervista a ESPN. Se le parole contano, come diceva Nanni Moretti, allora Ibra sarà un giocatore dei rossoneri.

La versione del Milan e il chiarimento della MLS In casa rossonera intanto frenano e smentiscono l'ipotesi. Il contratto di Bra scadrà con i Los Angeles Galaxy a fine dicembre e sulle tracce del giocatore ci sono Bologna, Fiorentina, e tanti altri club tra Italia e non solo. Lo svedese ha aperto al ritorno in Serie A, per questo le ipotesi non mancano. Intanto il vicepresidente della MLS, Dan Courtemanche, ha voluto pubblicare il video dell'intervista integrale per chiarire.

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B — Dan Courtemanche (@courtemancheMLS) November 7, 2019

"Dipende dai Los Angeles Galaxy" Il passaggio della chiacchierata è intorno al minuto 02:30. Garber dice sì la frase incriminata, ma poi specifica. "Il Milan lo vorrebbe indietro ma dipende dai Los Angeles Galaxy. Io mi sono goduto i momenti qui di Zlatan, soprattutto quando parlava in terza persona". Un misunderstanding? O una verità ammessa senza volere? Il tempo sarà galantuomo. Il caso è aperto, Ibra fa notizia. Anche verso i quaranta.