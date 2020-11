Il caso Lukaku e Conte che trema: tutto nelle mani del Belgio, mentre Marotta attacca

Nel day after del pareggio contro l'Atalanta, che segna così "uno" nella casella vittorie nelle ultime otto partite, non mancano le questioni aperte in casa Inter. E una di queste riguarda il rapporto tra i nerazzurri e le Nazionali. "Spero che Lukaku non si faccia male col Belgio, l'ultima volta Sanchez si è infortunato". Lo ha detto un amareggiato Antonio Conte, mentre la punta ha ricevuto ieri l'ok da parte dell'ASL Lombardia per volare in patria.

Lukaku in Belgio HLN, media belga, ha spiegato che la punta ha sempre voluto andare in ritiro con il Belgio. L'Inter incrocia le dita, adesso tutto è nelle mani dello staff dei Diavoli Rossi e di Bert Driesen, il fisioterapista di fiducia di Big Rom.

L'attacco di Marotta "C'è un forte rammarico: invoco l'intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarita' delle competizioni". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, è intervenuto ieri sera al telefono con l'ANSA sul caso degli stop non uniformi della Asl ai convocati dalle nazionali: a Roma una Asl ha fermato quelli giallorossi, l'altra ha dato via libera ai laziali. "E' assurdo che le ASl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze - ha aggiunto Marotta -. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralià di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle Nazionali.