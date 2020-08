Il caso Messi esplode a Barcellona. "Non se ne andrà", dice il candidato alla presidenza Font

"Messi no se irá". E' il parere di Toni Freixas, Emili Rousaud e Victor Font, a TV3 nel programma speciale "Barça en crisis". L'ex direttivo, l'ex vicepresidente e il candidato alla presidenza con Xavi come tecnico, sono certi e spiegano la propria tesi su Lionel Messi in una sorta di manifesto elettorale. "Ci sono decisioni fondamentali per il futuro come il rinnovo di Messi e sono temi che deve trattare un nuovo direttivo", spiega Font, che chiede elezioni prima possibile.