Il caso Salernitana anima l'assemblea di Lega: è scontro tra Lotito e Dal Pino

Confermati i toni accesi della Assemblea di Lega di oggi a Milano con gli animi che si sono scaldati soprattutto tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il numero uno della Lega Calcio Paolo Dal Pino. Il caso Salernitana ha fatto molto discutere, con il club granata ancora legato a Lotito e dunque non invitato all'assemblea di oggi anche su indicazione della FIGC. Senza dimenticarsi del fatto che Lotito è formalmente squalificato per il caso tamponi e dunque poteva partecipare solo a una parte dei temi e delle votazioni. Lo stesso Lotito è però intervenuto a inizio assemblea dichiarando di voler mandare a monte la riunione a causa del mancato invito della Salernitana. Dal Pino è intervenuto spiegando al presidente laziale che data la sua squalifica e il fatto che fosse presente formalmente solo con patron biancoceleste, non potesse agire per condizionare l'assemblea in merito a temi legati al club campano. A riportarlo è Calcio & Finanza.