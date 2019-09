Il caso The Best si allarga. Ct Sudan: "Ho votato Salah, non Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caso The Best si allarga. Dopo le accuse di Juan Barrera, capitano del Nicaragua che ha dichiarato di non aver votato (mentre la FIFA attribuisce a Messi la sua preferenza), arrivano anche le parole di Zdravko Logarusic, ct croato del Sudan. L'allenatore, intervistato da Al-Arabiya, ha spiegato: "Nei miei voti, ho scelto Salah al primo posto, poi Mané e Mbappé. Ho fatto una foto ai voti dopo aver firmato il modulo, non so cosa sia successo dopo". Secondo i dati ufficiali FIFA, invece, Logarusic avrebbe votato per Messi al primo posto, van Dijk al secondo e Mané al terzo.