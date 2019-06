Il cavallo sbagliato. L'acquisto di Nainggolan un anno dopo

© foto di PhotoViews

Radja Nainggolan è sul mercato. Potrebbe anche restare, perché con l'Inter ha un contratto che viaggia stabilmente su cifre superiori ai quattro milioni di euro fino al 2022. Ma potrebbe anche partire, se arrivasse in questa finestra di calciomercato un'offerta adeguata, per il calciatore ancor prima che per l'Inter.

Perché il club nerazzurro non si farebbe troppi problemi a liberarsene: in settimana è stata ribadita la fiducia al suo procuratore, con Conte pronto a valutarlo in ritiro e a inserirlo nel nuovo progetto, ma il Ninja a prescindere da come finirà questa vicenda non partirà con un ruolo da protagonista.

Uno scenario ben diverso da quello immaginato un anno fa dall'Inter, quando Nainggolan arrivò dopo un corteggiamento che andava avanti almeno da 12 mesi. Era il cavallo su cui puntava Luciano Spalletti per far svoltare l'Inter, il trequartista atipico che aveva ridato nuova linfa alla Roma del tecnico di Certaldo e che avrebbe dovuto concedere il bis anche a Milano.

Non è stato così. Per un paio di piccoli problemi fisici, ma soprattutto perché Nainggolan non s'è mai riuscito a imporre come leader di una Inter che, già sul finire del girone d'andata, aveva compreso potenzialità e limiti del belga, forse non più quello di Roma dove ha raggiunto l'apice della sua carriera da calciatore.

A pesare sulla valutazione, però, anche il sacrificio per arrivare al suo acquisto. A pesare la rapida ascesa di Nicolò Zaniolo che all'inizio sembrava poco più di un orpello nella trattativa Nainggolan e invece ha presto rubato la scena. Non solo acquisendo in men che non si dica un valore di mercato superiore a quello di Nainggolan, ma anche proponendosi come uno dei migliori centrocampisti della Serie A per i prossimi anni. Una prospettiva che il Ninja non può più promettere.