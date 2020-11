Il Celta Vigo ultimo di una lunga lista. Mario Mandzukic alla ricerca dell'offerta giusta

Negli ultimi quattro mesi, il suo nome è stato accostato a una decina di squadre. Lo hanno seguito la Fiorentina, il Milan, l'Inter, la Roma e l'Hellas, è stato nel mirino del Bologna, a un passo da Fenerbahce, Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Aston Villa e ora sembra essere vicino al Celta Vigo. Mario Mandzukic è lo svincolato più desiderato sul mercato, da quando il 5 luglio scorso ha annunciato l'addio all'Al-Duhail

Appena otto le presenze collezionate con il club del Qatar, dove era arrivato dopo la fine della storia con la Juventus. A 34 anni, però, l'attaccante croato non ha intenzione di smettere e vuole tornare a calcare palcoscenici importanti. Le offerte, come detto, non sono mancate, ma a quanto pare non è ancora arrivata quella giusta. L'ultima tappa, forse, di una carriera straordinaria e costellata da decine di successi.