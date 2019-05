Il Celtic prova l'offensiva per Mourinho: pronta l'offerta per lo Special One

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una nuova squadra che proverà a prendere José Mourinho. Lo Special One è già seguito da alcune squadre italiane, oltre che da Chelsea, Lione e PSG ma secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport infatti il Celtic ha già presentato un'offerta al suo agente Jorge Mendes, che ha un buon rapporto con la squadra scozzese. Mourinho starebbe valutando altre alternative ma se non si sbloccheranno altre panchina, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Celtic.