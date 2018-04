Il centravanti che non ti aspetti. Fares guida l'Hellas con il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terzino, centrocampista, esterno alto ma pure centravanti. Nel repertorio di Mohamed Fares c’è un po’ di tutto e ieri contro il Cagliari l’algerino classe ’96 è stato impiegato da mister Pecchia proprio come riferimento offensivo centrale. E i risultati sono stati degni di nota, visto che a fine gara il prodotto delle giovanili del Bordeaux è risultato essere il migliore in campo. Alcuni dubbi sulla sua posizione al fischio d’inizio potevano pure starci, ma lui li ha fugati sul nascere mettendo in campo una prestazione fatta di corsa, movimenti per la squadra e parecchie giocate di qualità. Come la veronica con cui si è smarcato a centrocampo o il bellissimo colpo di tacco che aveva propiziato il gol (poi annullato dal VAR) di Zuculini. E così Pecchia avrà adesso a disposizione un’importante arma in più per continuare a sperare nella salvezza in queste ultime, complicate, giornate. Perché a prescindere dal ruolo, che sia quello per lui naturale di esterno o quello ‘adattato’ di centravanti, la sua presenza in campo ha dato qualcosa in più al vittorioso Hellas visto contro il Cagliari.