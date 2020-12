Il centravanti è la necessità di gennaio della Juventus: Giroud o Milik, un big per Pirlo

Non serviva la gara di ieri per la controprova, la Juventus è conscia che per completare la rosa di Andrea Pirlo manca un numero nove. Un'alternativa ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, un giocatore che si inserisca da subito nelle rotazioni ma che possa anche essere un'arma a gara in corso quando uno dei due non gira. Oppure, caso ben più che straordinario, entrambi, come ieri contro l'Atalanta.

La ricerca del numero 9 Così la Juventus cerca una punta a gennaio come unico rinforzo. C'è il nome di Olivier Giroud del Chelsea in copertina ma le recenti prestazioni e la titolarità riconquistata con Frank Lampard e pure con la Francia mettono in dubbio l'addio. I contatti resistono e permangono, il contratto in scadenza e un rinnovo che comunque sembra difficile gioca dalla parte della Juventus o di chi è sulle tracce del giocatore, Inter compresa. Ma non è così facile come sembrava un mese fa.

Resiste Milik Così resiste sempre l'idea e la pista che porta ad Arkadiusz Milik. Il polacco non vuole perdere l'Europeo e cerca una piazza dove avere minutaggio. Spera sempre in una big, in prima battuta, sicché l'idea di un possibile scambio con Federico Bernardeschi resiste sia nelle idee della Juventus che del Napoli. Va avanti ma non è facile, però le società dopo questo tour de force ne parleranno ancora per valutare la possibilità. Anche perché un 9 serve a Pirlo. E lo sa benissimo anche la dirigenza.