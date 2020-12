Il CEO del Bodo/Glimt su Hauge: "Primo contatto col Milan solo dopo l'Europa League"

Frode Thomassen, CEO del Bodo/Glimt, ha parlato del passaggio di Jens-Petter Hauge in rossonero in una lunga intervista rilasciata a MilanNews.it: "Sapevamo da mesi dell'interesse del Milan, ma il primo contatto è avvenuto il giorno dopo la partita di Europa League. C'erano molti club, quindi ci vorrebbe del tempo per menzionarli tutti... Jens ha avuto una preferenza netta per il Milan".