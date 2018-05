Il Chelsea accelera per Sarri: non spaventa la clausola di 8 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul possibile futuro di Maurizio Sarri al Chelsea direttamente da La Gazzetta dello Sport. I contatti col club inglese li sta tenendo il procuratore del tecnico napoletano Pellegrini, che ha già incontrato alcuni emissari dei Blues per verificare se ci siano le condizioni necessarie perché il suo assistito possa trasferirsi in Inghilterra. Resta aperto, infatti, il discorso legato alla clausola rescissoria: De Laurentiis non farà nessuno sconto sugli 8 milioni. Inoltre, pare che l’allenatore abbia allertato alcuni suoi collaboratori sulla necessità di imparare in fretta l’inglese, una lingua che lui conosce bene per la sua precedente attività di bancario. Se tutto fosse confermato, allora non ci sarà nemmeno bisogno di affrontare l’argomento legato alla revisione del contratto.