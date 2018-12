Il Chievo dura 45 minuti: primo ko per Di Carlo e salvezza lontana

Sampdoria-Chievo 2-0 (46' Quagliarella, 59' Ramirez)

Dopo cinque pareggi (sei in totale) e una metamorfosi tanto nelle gambe quanto nella testa, oggi pomeriggio il ChievoVerona di mister Di Carlo ha provato per la prima volta l'amaro sapore della sconfitta.

Un risultato inaspettato, quello di Marassi (0-2). Non certo per il valore della Sampdoria, sicuramente attrezzata per obiettivi ben più ambiziosi rispetto ai gialloblù, bensì alla luce dell'ennesimo primo tempo più che positivo da parte di Sorrentino e compagni. Questo Chievo, ormai, ha trovato infatti certezze importanti, a partire dal modulo: il 3-4-1-2, con tre centrali difensivi, due laterali a tutta fascia e un trequartista capace di sorprendere tra le linee dietro al tandem d'attacco. Ruolo che oggi è toccato al giovane Sofian Kiyine, decisivo e trascinatore con le sue giocate di qualità nel primo tempo, ma sparito progressivamente dal campo insieme ai compagni in una ripresa interamente di marca blucerchiata.

Un vero peccato per la squadra clivense, che avrebbe sicuramente meritato di chiudere in vantaggio la prima frazione del 18° turno di Serie A, ma che si ritrova invece ancora una volta tradita dal risultato e ultima in classifica con sole cinque lunghezze. Non basta insomma il cuore, non bastano le reti di capitan Pellissier (oggi grande escluso) o le parate di super Sorrentino, neanche la cattiveria agonistica e i nuovi stimoli infusi ai calciatori dal nuovo allenatore... Senza concretezza, e quindi senza vittorie, il sogno salvezza del Chievo rischia di rimanere tale.