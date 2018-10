Il Chievo in Nazionale: solo due convocati

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Chievo Verona, una delle squadre con meno convocati dell'intera Serie A:

ALGERIA

Novanta minuti per Sofian Kiyine, centrale di centrocampo del Chievo, con il Marocco under23.

MONTENEGRO

84 minuti contro il Portogallo under19 per Sergej Grubac con il suo Montenegro pari età.