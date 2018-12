© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sblocca dopo pochi secondi la sfida di Parma tra gialloblù e ChievoVerona! Quarto gol stagionale per Marius Stepinski, che insacca a porta vuota su suggerimento di Pellissier, bravo a raccogliere un pallone vagante in area, fare secco Iacoponi e mettere in mezzo un pallone su cui il polacco si avventa con voracità. Risultato a sorpresa al Tardini!