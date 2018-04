Il Chievo non riapre il match dal dischetto, Roma in 10: rosso a J.Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' Alisson a non permettere al Chievo Verona di tornare in partita all'Olimpico al 59esimo. Fallo in area di Juan Jesus su Inglese: espulsione del brasiliano e conclusione dal dischetto dello stesso numero 45 clivense che non è però riuscito a battere l'estremo difensore brasiliano.

