Anche a Parma, il Chievo tiene altissimo l'onore di una squadra che rimane obiettivamente lontana dalla salvezza ma che allo stesso tempo non vuole arrendersi, forte anche dell'esempio di un Empoli capace di risollevarsi all'improvviso e in grado di totalizzare 10 punti in appena quattro turni. Al Chievo ne servirebbe uno in più per superare la quart'ultima in classifica, al momento l'Udinese, sconfitta dall'Atalanta e dunque ferma a 13 punti in classifica. La scelta di Domenico Di Carlo sembra oggi azzeccata più che mai, poiché Pellissier e compagni, al di la dei risultati, hanno combattuto e ottenuto punti da squadra vera contro Napoli, Lazio e anche oggi, contro il Parma. La sfida del Tardini era certamente più alla portata rispetto a quelle con azzurri e biancocelesti, ma oggi sono tante le attenuanti che hanno impedito agli scaligeri la conquista del bottino pieno.

Di certo la salvezza è più vicina rispetto a tre settimane fa e allo stesso numericamente lontana e complicatissima da raggiungere: con le prove da leoni messe in campo dai senatori Stefano Sorrentino e Sergio Pellissier (78 anni in due) c'è però la consapevolezza di poter uscire da ogni campo applauditi dai propri tifosi, un fattore che era mancato terribilmente nella gestione Ventura.