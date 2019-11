Il Cholismo è più forte della rivoluzione d'estate

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo non prenderle è l'antitesi dello spettacolo. Concretezza terrena, la filosofia del Cholismo è sempre la stessa. Nonostante la rivoluzione, le fondamenta del pensiero restano le stesse. Reparti corti e pedatori, corridori e uno mas. Nel risultato, nel cuore, nel chilometraggio. Diego Pablo Simeone chiede di più, in tutto, spremitore per antonomasia in compagnia di Antonio Conte e José Mourinho. Perché la motivazione e il fine ultimo supera la teatralità del suo percorso. L'Atletico Madrid è una vigna di sudore e talento, forse non migliora come il buon vino ma sa mantenersi perché all'avversario di turno risulta acida conservatrice del proprio immutabile pensiero. E' creata a immagine e somiglianza da e per Simeone e pazienza se ai posteri non arriveranno tabellini fatti da grappoli di gol. L'essenza, che è quella che conta per la memoria ma pure per i presente, è un Atletico Madrid che segna poco.

Alvaro Morata è il ribelle perché ne ha fatti sette, poi Joao Felix che è costato tre cifre a nepure vent'anni lo segue a una modesta quota tre. Una piccola cooperativa della marcatura, a due ci sono un sudatore e maratoneta come Thomas Partey, uno sgomitatore infortunato come Diego Costa, uno che ha il nome da nano e il talento da gigante come il redivivo Vitolo. Il resto sembra pesca grossa dall'almanacco, Koke, Hector Herrera, Saul Niguez, Renan Lodi, Angel Correa, Stefan Savic. L'Atletico ha fatto tre reti contro Eibar ed Espanyol, poi mai più di due. Però la legione del Cholo non ne ha mai presi tre, massimo due, per tre volte di fila e sempre a settembre, quando l'alchimia di un ingranaggio perfetto, ma comunque rivoluzionato, era da ridipingere. L'altra è stata a novembre, inciampo d'Europa, che forse può costare il primato all'Atleti ma difficilmente il pass per il prossimo turno. Come nella migliore delle tradizioni.