Il ciclone Petrachi investe la Roma e la ripresa si fa più dura: affaticamento per Pellegrini

A inizio lockdown Fonseca non avrebbe mai immaginato una ripresa con così tanti fari puntati addosso. Prima il “no” di Pallotta a Friedkin, poi il caso Petrachi che sta tenendo occupata la dirigenza nelle ultime ore. A far infuriare il tycoon di Boston, oltre un primo mercato che non ha permesso alla Roma di liberarsi di 14 giocatori, è il messaggio dai toni non proprio gentili che giovedì il diesse gli avrebbe inviato in italiano. I due poi hanno avuto anche un secondo confronto telefonico con l’aiuto di un traduttore e la posizione dell’ex Torino è sempre più appesa a un filo. Fosse per il presidente giallorosso sarebbe già fuori, ma Fienga in queste ultime ore sta provando a mediare perché si rende conto di non poter affrontare un calciomercato intero senza un direttore sportivo. Baldini, infatti, resterebbe un consulente, mentre sarebbero troppe le responsabilità per De Sanctis, neofita del mestiere. La giornata di ieri è servita al CEO della Roma per prendere tempo visto che il club non può permettersi di esonerare e tenere a libro paga un dipendente che non lavorerebbe a 1,2 milioni di euro più bonus fino al 2022, ma l’ultima parola spetterà comunque a Pallotta per questo ogni scenario resta ancora possibile.

Fonseca sta cercando di tenere concentrata la squadra perché dal 24 giugno non ci sarà tempo per pensare ad altro se non al campo. Dodici partite in 44 giorni più l’Europa League a partire da agosto. Il tecnico portoghese avrà bisogno di tutti, ma nella seduta di ieri non ha potuto contare su Lorenzo Pellegrini, complice un affaticamento muscolare. Nulla di preoccupante, il sette giallorosso sarà abile e arruolato per la gara con la Sampdoria e lo stesso vale per Mancini, alle prese con una slogatura del gomito quasi superata. Buone notizie arrivano anche da Pau Lopez, il quale ha ripreso a lavorare con un pallone più leggero in seguito alla micro frattura del polso sinistro, mentre Zaniolo prosegue il suo percorso di recupero e a Trigoria si allena ma senza ancora i contrasti.