Il cielo di Milano è neroverde. Inizia il De Zerbi 2.0: più poteri sul mercato

Roberto De Zerbi e il Sassuolo ancora insieme. Il tecnico e il club danno continuità al progetto e sperano di aprire un importante ciclo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il cielo di Milano è neroverde. Almeno un po'. Roberto De Zerbi sarà ancora l'allenatore del Sassuolo: ormai non ci sono più dubbi. Ieri è andato in corso un vertice fiume tra la dirigenza neroverde e il tecnico neroverde che ha prolungato il matrimonio fra le parti, con soddisfazione reciproca. Il Sassuolo, da parte sua, non aveva mai messo in dubbio RDZ, nemmeno quando i risultati non arrivavano (la formazione emiliana non ha mai barcollato ma prima della vittoria contro il Chievo, a marzo, la situazione non era semplice). Roberto De Zerbi compie oggi 40 anni e festeggia il suo compleanno da allenatore del Sassuolo, per il secondo anno di seguito.



Nel segno della continuità - È la prima volta da quando allena in Serie A che De Zerbi riesce a iniziare e a concludere una stagione sulla stessa panchina ed è anche la prima volta che l'allenatore viene confermato e non cambia squadra (solo a Foggia, in Serie C, è andato avanti per 2 anni consecutivi). Lì è iniziata De Zerbilandia, a Sassuolo ha fatto intravedere un buon calcio, a tratti spettacolare. Ora la prosecuzione del matrimonio per dare continuità a un progetto iniziato appena 11 mesi fa. Vissero felici e contenti? È ancora presto per scoprirlo. Il tecnico ha chiesto delle garanzie e maggiori poteri sul mercato: l'allenatore vuole decidere chi confermare e chi far partire, vuole migliorare la squadra e vuole migliorarsi. Dopo un anno di profonda analisi, De Zerbi conosce a memoria i calciatori della sua rosa e in estate potrebbe arrivare qualche cessione dolorosa.



L'ambizione - Il Sassuolo e De Zerbi hanno tanto in comune, soprattutto l'ambizione. Patron Squinzi non è contento di chiudere all'undicesimo posto e lo ha detto chiaramente. Il DeZe è uno dei più promettenti dell'intero panorama calcistico italiano e ha, come abbiamo visto, tante pretendenti (a inizio anno, grazie agli ottimi rapporti tra i due club, era stato studiato anche dal Barcellona). L'allenatore chiede tanto ma pretende tanto da se stesso. Ora il Sassuolo gli chiede qualcosa in più. L'era del De Zerbi 2.0 è appena iniziata.