Il cinque a Sarri, gli abbracci a Dybala e Pinsoglio, i consigli a Szczesny: ecco il Cristiano felice

Il cinque con Maurizio Sarri. La sintonia con Paulo Dybala. I consigli a Wojciech Szczesny. E l'ennesimo capitolo della bromance con Carlo Pinsoglio che va avanti. Juventus-Lazio è stata la partita di Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha steso i biancocelesti e azzerato i loro residui sogni di Scudetto. Ma è stata anche la testimonianza di quanto, soprattutto quando le cose vanno bene, il portoghese sia dentro la Juve.

Dai mugugni al batti cinque. CR7 è bravissimo in tante cose. Un po' meno nel nascondere i propri sentimenti. Dal gesto ai compagni contro l'Ajax un anno fa, all'uscita polemica in Juventus-Milan, le sue due stagioni in bianconero sono state caratterizzate anche da qualche gesto di stizza. Piccoli problemi in paradiso che hanno fatto immaginare qui e lì potenziali addii. Questi ultimi rimandati al mittente da Fabio Paratici ieri: Cristiano vuole restare in bianconero, non ci sono dubbi.

Ringrazia Dybala e chiede aiuto a Tek. Le istantanee di una bella serata, per il portoghese, sono quelle di cui sopra. Dopo il gol batte il cinque con Sarri: un gesto non scontato. Ringrazia e abbraccia l'argentino, che gli ha regalato la palla del 2-0 e fosse per lui pure quella del 3-0: si cercano o non si cercano? Finché segnano come in questo calcio post Covid, a nessuno importa. Corre a stringere il terzo portiere bianconero, uno dei giocatori che con il fenomeno di Funchal ha stretto il rapporto più stretto, il campione e l'antidivo. Infine consiglia (bene, ma non è bastato) Szczesny sul rigore di Immobile, come già era successo contro Ibra. Forse anche un modo di chiedere aiuto al portiere polacco, perché il 7 aveva appena superato Ciro in classifica marcatori e col penalty il bomber di Torre Annunziata lo ha agganciato di nuovo. Non è bastato, ma a fine partita il sorriso c'è comunque. E Cristiano sembra comunque felice, nel godersi la sua Juve e i suoi record. Soprattutto quando tutto fila liscio.