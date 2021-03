Il City a caccia di record, anche in difesa. Stasera può superare i minuti di imbattibilità di Buffon

vedi letture

Il Manchester City di Pep Guardiola vuole rendere la stagione indimenticabile. Dopo aver praticamente chiuso ogni discorso in patria, con i cugini dello United distanti anni luce in classifica, gli Sky Blues e lo stesso tecnico vogliono spezzare la maledizione europea. Guardiola non vince la Champions League dal 2011 e da allora non è mai arrivato in finale; il club è invece alla ricerca del primo trionfo nella massima competizione continentale.

Dalla parte del City ci sono i numeri, finora straordinari. Non solo in attacco, ma anche in difesa: sono infatti 616 i minuti di imbattibilità nella competizione, la terza striscia migliore di sempre. Di conseguenza, se stasera dovesse mantenere la porta inviolata, Ederson scavalcherebbe Gigi Buffon, che con la Juventus di Allegri raggiunse 690 minuti nel 2016-17. Davanti c'è Jens Lehmann, che si fermò a 853 minuti tra l'edizione 2004-05 e quella 2006-07. C'è solo un però: l'eventuale record non sarebbe attribuibile solo al portiere brasiliano, che saltò la sfida del girone contro il Marsiglia.