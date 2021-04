Il City rinuncia alla Superlega, Ceferin: "Scelta di buon senso. Bentornati nella casa del calcio europeo"

Arrivano le parole del presidente UEFA, Aleksander Ceferin, a seguito della rinuncia del Manchester City alla Superlega europea: "Sono lieto di dare al Manchester City il bentornato nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le molte voci, soprattutto quelle dei propri tifosi che hanno evidenziato la vitale importanza che ricopre l'attuale intero sistema del calcio europeo. Come ho detto al congresso UEFA, serve coraggio ad ammettere un errore ma non ho mai dubitato sul loro uso del buon senso nel prendere questa decisione. Il City è una vera risorsa per il gioco e sono lieto di lavorare con loro per un futuro migliore per il calcio europeo".