Il clacson e la protesta contro l'utilizzo di Suso. Ora virale tra i tifosi

"Volevo dire all'AC Milan che io, dato che non so più cosa fare, finché vedrò in campo Suso farò così...". E' l'inizio di un video pubblicato su twitter da un tifoso del Milan, che da quel momento in poi ha cominciato a suonare il clacson mentre era alla guida.

Un video diventato virale nel giro di poche ore tra i tifosi del Milan: decine di migliaia di visualizzazioni e tante condivisioni per un tipo di protesta a dir poco singolare. In basso il post.