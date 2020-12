Il clamoroso passaggio all'Arsenal, il PSG, lo United e Pogba: gli intrecci per il futuro di Eriksen

La storia di Christian Eriksen all'Inter è ai titoli di coda e ora l'entourage del calciatore insieme al club nerazzurro sta cercando la soluzione giusta. 7,5 milioni di euro più 1 di bonus, una sistemazione da trovare non è certo facile, considerato che lo stipendio gli impedisce soluzioni italiane e che in Inghilterra al momento non ci sono grandi richieste tra i top club nel ruolo. L'Arsenal in crisi di risultati cerca un giocatore di qualità sulla trequarti. Con Mesut Ozil fuori squadra, il target potrebbe essere giusto ma passare da Spurs a Gunners sarebbe chiaramente un trasferimento ben più che clamoroso per il danese. Il Manchester United? Ole Gunnar Solskjaer, da lungo tempo, cerca soluzioni per svoltare. La chiave di volta a centrocampo non c'è ancora stata, il violino di Eriksen potrebbe essere giusto anche perché in ballo c'è il futuro di Paul Pogba sul quale la Juventus è in pressing. Difficilissimo per gennaio, difficile pure per l'estate ma i bianconeri ci sono. West Ham ed Everton sono piste valide, alla stregua di un Paris Saint-Germain che proprio sulle mattonelle di Eriksen può cercare un rinforzo a gennaio. Ma serve l'incastro giusto. E pure chi creda forte nel danese, tanto da pagargli il maxi ingaggio. Com'era l'Inter, prima di cambiare idea.