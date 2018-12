Il classico gol dell'ex: Zapata agguanta il Napoli, 1-1 a Bergamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva il classico gol dell'ex all'Atleti Azzurri d'Italia. Duvan Zapata, tra i migliori in campo fino a questo momento, trova la rete dell'1-1 sfruttando una palla vagante all'interno dell'area piccola. Per il colombiano è un gioco da ragazzi controllare davanti a Ospina e battere il connazionale da due passi. Atalanta caparbia a fortunata, perché il tiro svirgolato da Rigoni viene aggiustato di testa da Hateboer per l'accorrente attaccante colombiano.