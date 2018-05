Il colosso ispanico: Roma accoglie Marcano, il trasformatore della difesa

La grande esperienza e abilità di Monchi ha avuto conferma nelle ultime ore, grazie all'imminente arrivo alla Roma di Ivan Marcato, il centrale d'esperienza e low cost che Di Francesco sognava. Un'operazione che ricorda tanto quella effettuata con Moreno, poi rivenduto a gennaio, ma che ha il merito di allungare ulteriormente la panchina giallorossa in vista di una stagione che sarà densissima di impegni di un certo livello. Dal punto di vista realizzativo, l'ultima è stata di gran lunga la sua migliore stagione. Cinque gol ed una maturità in area di rigore che lo ha reso molto appettibile per la Roma e per altri club: Monchi ha saputo toccare le corde giuste, sfruttando anche la vena di giramondo dello spagnolo, concludendo un eccellente affare senza togliere nulla al budget per gli acquisti.

Ruolo: difensore centrale

Caratteristiche: centrale dalla grande forza fisica, non particolarmente veloce (in questo ricorda Fazio) ma con un sinistro assolutamente niente male. Bravo nell'impostazione, potrà aiutare, e molto, Di Francesco nell'utilizzo indistinto di difesa a quattro e a tre.

Squadre interessate: Roma, che sembra pronta a chiudere.

Carriera: cresce ed esordisce nella squadra della sua città, il Racing di Santander, ma diventa un giocatore di caratura internazionale all'Olyampiacos. Torna in Spagna, al Villarreal, solo per ripartire in direzione Russia. Infine, quattro anni al Porto molto fruttuosi.

Valutazione: arriverà alla sua prossima squadra a parametro zero, dopo la fine del suo contratto col Porto.