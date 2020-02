Il commovente saluto di Semplici: "SPAL, non è il finale in cui speravo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i suoi canali social, Leonardo Semplici ha voluto salutare i tifosi della SPAL. Quest'oggi la società di Ferrara ha infatti deciso di esonerarlo per far spazio a Luigi Di Biagio: "Ci ho pensato molto ma le parole, quelle giuste, in momenti come questi faticano ad uscire. Sono passati sei anni dalla volta che ho fatto conoscenza con questa città magnifica, sei anni da quando ho abbracciato la tifoseria e questi colori che fino ad oggi mi hanno accompagnato. Sei anni da quando con dedizione, coraggio, rispetto sono entrato nel progetto SPAL. Sono orgoglioso di aver raggiunto obiettivi impensabili, orgoglioso e felice di aver avuto la possibilità di lavorare in una società come questa. Certamente non era questo il finale che speravo, che desideravo, e con dispiacere finisce adesso il mio percorso a Ferrara. Ma voglio ringraziarvi tutti quanti per il calore e l'accoglienza di una città che porterò nel cuore, e che sarà sempre la mia seconda casa. Ringrazio la famiglia Colombarini, Presidente, Direttore, Giocatori, Dottori, Fisioterapisti, Magazzinieri e tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento degli obiettivi. Un grazie particolare a tutto il mio Staff che ha condiviso con me questo straordinario cammino. Vi auguro il meglio. Forza SPAL. Un abbraccio, Leonardo".