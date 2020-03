Il consigliere federale Casasco: "Non paralizziamo tutto per poco più di un'influenza"

Maurizio Casasco, medico con specializzazione nel campo dello sport e anche consigliere della Lega Serie A, ha parlato dagli studi de La Domenica Sportiva: "Abbiamo come riferimenti i due ministeri, Salute e Sport. Parliamo di un'influenza, che ha una bassissima mortalità, se non per soggetti anziani, e un altissimo contagio. Alle società abbiamo fornito le indicazioni per seguire le procedure, e se lo faranno credo che non saremo nell'eccesso. Ci sarà diffusione in Italia e nel mondo, ma se c'è un vero virus in questo momento è il panico".

Spadafora ha detto porte chiuse o non si gioca.

"La parte medica si occupa della salute degli atleti. La salute dei tifosi e della popolazione spetta invece al sistema sanitario nazionale. Siamo sensibili e rispettosi di quanto decide l'autorità, sono sicuro che la Lega prenderà la giusta decisione. La situazione è sicuramente anomala, credo che la partita vera che si gioca in Italia e nel mondo è di politica, finanza e comunicazione. Manca però una linea unica e una comunicazione univoca, questo genera panico. Bisogna dare il giusto valore a questa malattia: ci sono più morti per l'influenza che per il Coronavirus".

Lei che decisione prenderebbe?

"Io quello che devo dire lo dico nel Consiglio della Lega. Da medico dico che oggi non possiamo paralizzare l'Italia, in ogni settore e non solo nel calcio, se il valore di questa epidemia sostanzialmente non è mortale, o ha comunque una bassissima incidenza. Il contagio è estremamente rapido, e dobbiamo esserlo anche noi con misure di formazione per ogni settore. L'esperienza deve valere anche per il futuro, per sapere tutte le regole igieniche. In questo momento i consiglieri dei club devono essere i loro riferimenti. Mercoledì c'è l'Assemblea di Lega e credo che i presidenti troveranno una soluzione tecnica, ed è corretto che sia così".