Il Consiglio di Lega vota per la ripartenza. Ma il fronte del No solleva i dubbi

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa chiarezza sul documenti arrivato e firmato ieri da un gruppo di società che si dicevano contrarie alla ripresa del calcio italiano. Ieri sera è arrivato infatti un comunicato, sobrio e diretto, da parte della Lega di A, dove si è approvata "all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza". Torino, Brescia e Udinese guidano il fronte del No ma il documento era una richiesta di chiarimenti su protocollo e regolamenti. Con loro ci sarebbero SPAL, Brescia, Sampdoria e Cagliari, non il Parma o altri club ma il fine sarebbe quello di porre interrogativi e domande alla Federazione, non di negare la ripartenza a prescindere.