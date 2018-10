Il contrappasso di Abisso-Pairetto. Ma questa volta la SPAL sorride

© foto di Federico Gaetano

“La designazione Pairetto-Abisso? La trovo strana”. Con queste parole il tecnico della SPAL Leonardo Semplici aveva liquidato la questione arbitrale alla vigilia della sfida contro la Roma. Strana perché lo scorso anno, all’Olimpico contro la Roma, la gara era arbitrata proprio dalla coppia di cui sopra, seppur a parti invertite. Oggi Pairetto in campo e Abisso al VAR, nel dicembre 2017 Pairetto al VAR e Abisso in campo. E a fine partita ci furono non poche polemiche, tanto che la SPAL in segno di protesta decise di far parlare il solo ds Vagnati al termine dell’incontro (“Siamo una neopromossa ma vogliamo rispetto”, la sintesi delle sue parole). Il tutto si riferiva alla direzione di Abisso, ma pure all’utilizzo del VAR che sullo 0-0 aveva trasformato l’ammonizione sventolata a Felipe in cartellino rosso.

Oggi come detto in campo c’era Pairetto e nelle stanze del VAR Abisso. E il risultato è cambiato. Certo, non che questo abbia influenzato il finale, ma a livello di curiosità la cosa è quantomeno curiosa. Perché anche oggi, di decisioni controverse, ce ne sono state almeno un paio. La prima riguarda il rigore concesso alla SPAL per fallo di Pellegrini su Lazzari. La seconda l’espulsione, forse affrettata, di Milinkovic-Savic nel secondo tempo.