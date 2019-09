Il coraggio di due anni fa: la SPAL è a un bivio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La continuità della SPAL è data soprattutto da due fattori. La bravura della dirigenza, Colombarini in primis, nel cercare di rendere sostenibile una Serie A sempre più difficile. E poi di non farsi prendere dalla fretta, almeno finora, di volere cambiare allenatore finora. Perché due anni fa Semplici era stato in bilico per un lungo periodo, perché i biancazzurri stavano rischiando la retrocessione in maniera tangibile, prima di infilare tre vittorie nelle ultime quattro partite. A inizio febbraio Semplici sembrava oramai segnato: dopo la sconfitta contro il Cagliari e un digiuno di tre mesi, la scelta fu quella di continuare sul solco tracciato negli anni.

FORSE INDEBOLITA? Il riscatto di Andrea Petagna non può bastare, per un undici che assomiglia tremendamente a quello dell'anno scorso, ma senza due punti di forza: Lazzari è andato alla Lazio, Fares si è infortunato. Erano i calciatori chiave per il tecnico ferrarese, Di Francesco come spalla - giusto il suo inserimento - probabilmente non può bastare. Igor ha avuto un exploit clamoroso all'esordio con l'Atalanta, Reca e Sala forse devono ancora entrare nell'ordine delle idee. La sconfitta con il Lecce può lasciare qualche scoria, tanto da far riflettere. Ma la domanda è capire se, anche stavolta, verrà privilegiata la permanenza dell'allenatore toscano, icona delle ultime stagioni a Ferrara.