Il Coronavirus blocca anche Pirlo: impossibile studiare Sarri alla Continassa

vedi letture

Il Coronavirus congela anche il percorso di studi sul campo di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista della Juventus, quest’anno ospite d’eccezione perlopiù fisso a Vinovo in occasione delle partite della formazione Primavera, aveva annunciato un periodo di formazione alla Continassa accanto a Maurizio Sarri. Un modo per analizzarne meglio le idee, la filosofia e la gestione del gruppo in settimana lontano da occhi indiscreti. L’emergenza sanitaria ha fatto saltare i piani a data da destinarsi.

Pirlo, tra l’altro, viene da tempo accostato alla panchina dell’Under 23 bianconera. La scorsa estate, però, avrebbe deciso di rimandare la sua prima avventura da protagonista e concedersi un altro anno sabbatico, per studiare. Alla Juve è di casa, l’ambiente per lui sarebbe ideale per fare il primo passo nella nuova veste di coach; e la seconda squadra di un top club europeo, come fecero agli inizi Zidane al Real Madrid e Guardiola al Barcellona, il giusto trampolino: le indiscrezioni parlano di una bozza di accordo per la prossima stagione.