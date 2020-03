Il coronavirus cambia le abitudini. Ranieri ai suoi: "Se non vi do la mano non vi offendete"

Il coronavirus cambia le abitudini degli italiani, e anche della Serie A. Claudio Ranieri, per esempio, aveva la consuetudine di stringere le mani a tutti i suoi giocatori prima di ogni seduta di allenamento. Una seduta sospesa, in questi giorni: "Se non vi do la mano - Il Secolo XIX racconta le parole di Ranieri ai suoi giocatori - non vi offendete, non ce l'ho nessuno, è per sicurezze".