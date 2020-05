Il coronavirus cambia le regole del Fair Play Finanziario? Ecco come La UEFA vuole cambiarlo

Durante il Congresso UEFA tenutosi ad Amsterdam prima dell'emergenza, il presidente Ceferin aveva dichiarato che il fair-play finanziario dovrà adattarsi alla nuova situazione, escludendo però che si sarebbero apportate modifiche nel breve periodo. Lo stop prolungato del calcio, però, impone di accelerare il processo di rinnovamento del sistema, che dovrebbe essere attuato nei prossimi mesi.

Come riporta RMC Sport in Francia, la UEFA non mette assolutamente in discussione i principi base del FFP, ma sta pensando di ammorbidire le richieste nei confronti dei club, che sono chiamati a far quadrare i conti al termine di ogni esercizio. In particolare, l'esame dei conti dovrebbe avvenire ogni 24 mesi al posto delle scadenze annuali previste attualmente. Inoltre, il massimo passivo autorizzato sarà portato da 30 a 60 milioni. Altro dato importante: i prossimi studi approfonditi sui conti della società si terranno nell'autunno del 2021 e riguarderanno le ultime due stagioni.

Manchester City salvo per il 2020/21? - La UEFA lo scorso 14 febbraio ha escluso il City dalle competizioni europee per due anni, il club campione d'Inghilterra in carica ha fatto ricorso al TAS di Losanna ma al momento è tutto sospeso a causa della pandemia e questa è una buona notizia per la squadra di Guardiola: la squalifica - se confermata - sarà infatti operativa solo dopo la sentenza del TAS e se dovesse arrivare a stagione già iniziata significherebbe comunque la partecipazione del club alla prossima Champions, facendo scalare il divieto di presenza dal 2021/2022.