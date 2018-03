Il Corriere del Mezzogiorno: “Napoli-Sarri, altro rinvio per il rinnovo”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente De Laurentiis ieri mattina si è recato al centro sportivo di Castel Volturno per pianificare i progetti di restyling della struttura, che dovrebbe essere rinnovata ad ampio raggio: campi, piscine e sale nuove. Queste idee rappresentano una garanzia di crescita per il club, un altro argomento per convincere Sarri a continuare la sua avventura sulla panchina del Napoli, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Il patron vuole annullare la clausola rescissoria e rivedere il contratto, ma ieri non c’è stato nessun incontro: il tecnico ha lasciato il centro sportivo dopo l’allenamento mattutino, poco prima dell’arrivo del presidente. De Laurentiis fra qualche giorno si recherà negli States, la trattativa per il contratto di Sarri è verosimilmente rinviata a fine campionato.