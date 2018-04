Il Corriere di Verona: “Hellas, Pecchia rischia l’esonero”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presente è un bivio, il futuro un dubbio. Domani il Verona gioca col Cagliari al Bentegodi e Fabio Pecchia rischia l’esonero. Non è la prima volta che accade nel corso di questa stagione tormentata (e anche nel passato campionato, seppure poi si sia concluso con la promozione in Serie A, le turbolenze furono frequenti), ma stavolta a protezione del tecnico non ci sarà Filippo Fusco, il direttore sportivo che più di tutti è stato dalla sua parte e ne ha tutelato il lavoro, assorbendo critiche e contestazioni. Pecchia, in caso di nuova brutta figura contro il Cagliari verrebbe cambiato? La risposta è sì, e di margini d’incertezza in merito non ce ne sono, spiega il Corriere di Verona.