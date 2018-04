Il Corriere Fiorentino: “A caccia del settebello”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Se vogliamo dare valore alla vittoria di Roma, dobbiamo battere anche la Spal”. Intorno a questa frase c’è tutto Pioli: semplicità, pacatezza, serenità, ma anche voglia di non accontentarsi. Nonostante le sei vittorie di fila, i record restano sullo sfondo e la rincorsa europea anche: “È una partita importantissima - continua Pioli - Ma nel calcio non bisogna mai fermarsi, dobbiamo dare tutto perché questo momento continui il più a lungo possibile”, riporta il Corriere Fiorentino. La Fiorentina oggi ha la grande occasione di allungare sulle concorrenti (oggi c’è Juve-Samp) e scavalcare il Milan (che gioca a San Siro con il Napoli), allo stesso tempo però è consapevole di dover sudare parecchio per piegare la resistenza della Spal (imbattuta da 6 turni) dell’amico Semplici.