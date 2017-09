Il Corriere Fiorentino titola: “La scommessa di Pantaleo”

© foto di Giacomo Morini

È l’effetto del passo indietro dei Della Valle. E il refrain di Corvino: “Abbiamo reinvestito il 75% dei ricavi del mercato, l’altro 25 servirà a coprire i costi di gestione della società”. In parole povere, non esiste tesoretto per il mercato di gennaio, anche se la Fiorentina quest’estate ha venduto giocatori per quasi 110 milioni di euro (e comprato per oltre 70), spiega questa mattina il Corriere Fiorentino. Non è detto comunque che tutti gli anni debba essere così: Corvino infatti lavora per ridurre i costi di gestione (il monte ingaggi è stato decurtato di circa il 25% e adesso è intorno ai 40 milioni), mentre il nuovo responsabile marketing Laura Masi, fiorentina e dal curriculum invidiabile, lavora per alzare i ricavi del club.