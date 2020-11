Il Crotone ha ritrovato equilibrio, ma davanti bisogna fare meglio

L'equilibrio prima di ogni cosa. Servirà un Crotone accorto e intelligente sabato prossimo contro la Lazio. La squadra di Stroppa con il Torino ha cambiato non tanto il modo di stare in campo, quanto l'atteggiamento soprattutto nella fase difensiva. A conti fatti i granata sono riusciti a concludere verso la porta di Cordaz solamente nei minuti di recupero e con i pitagorici in inferiorità numerica, a dimostrazione del fatto che l'equilibrio paga sempre. Certo, continua a mancare il fiuto del gol dei giorni migliori in attacco, ma Simy è in crescita, Dragus ha finalmente iniziato a lavorare dopo essere stato guarito dal Covid e anche Riviere è sulla via del recupero. C'è poi Luca Siligardi, non proprio un centravanti ma che tornerà utile grazie alle indiscutibili qualità tecniche di cui è dotato, anche se ancora gli manca un passo gara importante per essere davvero incisivo. Al Crotone, però, mancano anche i gol dei suoi centrocampisti, ci sono andati vicini Cigarini e Vulic in diverse circostanze, così come Pedro Pereira nella gara con il Toro. Se i pitagorici vogliono davvero ottenere la salvezza, una volta raggiunto l'equilibrio necessario, dovranno fare il salto di qualità in zona gol. Le percentuali di realizzazione rispetto alle occasioni create in questo momento sono quelle di una squadra di Serie B, ma questo, oggi, non è più possibile e bisogna migliorare in fretta. A partire magari da sabato prossimo, contro un avversario che allo Scida non ha mai vinto e che, in un certo senso, porta bene ai rossoblù.